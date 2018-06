Die Fragen und dazugehörigen Ergebnisse im Detail:

»Wieviele Smart-Home-Projekte realisieren Sie pro Jahr?« Die Mehrzahl der Teilnehmer (85 %) installiert bis zu zehn Projekte im Jahr. Rund 15 % der Betriebe vermarkteten mehr.

»Welches Smart-Home-System installieren Sie überwiegend?« Gut zwei Drittel der Befragten gaben an, KNX bevorzugt zu installieren. Die weiteren Antworten entfielen in absteigender Reihenfolge auf free@home, Loxone, digitalstrom, eQ-3, EnOcean und Coviva.

»Welche Vorteile sehen Sie bei diesem System?« Die Antworten beziehen sich nicht ausschließlich auf das in der vorhergehenden Frage meistgenannte KNX. Jeder Teilnehmer konnte die Vorteile seines bevorzugten Systems nennen. Hieraus ergab sich jedoch ein Bild, welche Anforderungen die E-Handwerke an ein Smart-Home-System stellen. Diese sind in absteigender Reihenfolge: Interoperabilität (auch gewerkeübergreifend) sowie Vielseitigkeit der realisierbaren Lösungen, Produktreife, Zuverlässigkeit, sicherer Datentransfer, einfache Nachrüstung im Bestand, einfache Programmierung und der Kostenfaktor für Kunden.

»Welchen Herausforderungen standen ...

