Das Biotechunternehmen Evotec vermeldete im Geschäftsbericht 2017 einen Cashbestand von umgerechnet etwa 90 Millionen Euro. Dabei liegt dieser Cashbestand in unterschiedlichen Währungen vor. Der Großteil, fast 66 Millionen, ist in Euro vorhanden, die am zweitstärksten vertretene Währung ist der US-Dollar mit 15 Millionen. Um die Währungen zu sichern, setzt das Unternehmen derivative Finanzinstrumente ein und reduziert damit das Wechselkursrisiko.

Aktuelle Liquiditätsstruktur des Unternehmens: ... (Lukas Burmester)

Den vollständigen Artikel lesen ...