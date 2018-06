Um die Stimmung der Deutschen ist es aktuell nicht gerade zum Besten bestellt. Die Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft gestartet, über deren Gründe natürlich die ganze Nation diskutiert. Und Jedermann fühlt sich in diesem Zusammenhang zum Bundestrainer berufen. Auch der Asylstreit spaltet die Nation und drückt auf die Stimmung. Und die Meinungen sind so gespalten wie bei der optimalen Aufstellung der DFB-Elf. Genauso differenziert stehen die Deutschen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...