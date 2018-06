Bei Daimler geht es nicht nur um Pkw der Marke Mercedes-Benz ? denn der Konzern setzt bekanntlich auch auf Lkw und Busse für den öffentlichen Nahverkehr. Und in diesen Bereichen gibt es durchaus Phantasie. Ein Beispiel dafür ist eine Bestellung der Berliner Verkehrsbetriebe von 15 vollelektrischen Bussen, Modell Citaro (die im ersten Quartal 2019 ausgeliefert werden sollen). Oder diese Nachricht: Daimler kündigte an, zusätzlich ca. 50 Mio. Euro in sein ?Kompetenzzentrum für die Entwicklungsarbeit ... (Peter Niedermeyer)

