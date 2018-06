So richtig durchstarten können die Aktienmärkte in diesem Jahr nicht. Auch die sehr gute Stimmung im Anschluss an die Sitzung der Europäischen Zentralbank am vergangenen Donnerstag entpuppte sich lediglich als kurzes Strohfeuer. Der Dax und auch der MDax haben sich gegenüber dem Schlussstand 2017 nach nunmehr fast sechs Monaten so gut wie nicht verändert - ein Seitwärtsmarkt, der zwar immer mal wieder vorkommt, viele Anleger aber dennoch frustriert.In solchen Phasen kann gezieltes Stockpicking Gold wert sein. Ausgewählte Einzelwerte entwickeln sich nämlich deutlich besser als die Sammelindizes. Dazu zählt im MDax zum Beispiel die Aktie von Rocket Internet, die seit dem Jahreswechsel mehr als 20 Prozent zulegen konnte. In den vergangenen drei Wochen lief es besonders gut für das Beteiligungsunternehmen, das von dem erfolgreichen Börsengang von Home24 profitierte. Nach Delivery Hero, der Online-Bestellplattform für Essen, und dem Kochbox-Versender HelloFresh ist der Online-Möbelhändler bereits das dritte Start-up aus dem Rocket Internet-Universum, dem in den vergangenen zwölf Monaten der Sprung aufs Parkett gelungen ist.Analysten sehen Kurspotenzial von 100 ProzentDie Erstnotierung von Home24 bei 28,5 Euro bescherte den Aktionären direkt einen dicken Buchgewinn ...

