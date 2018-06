Dow Jones - Die Wall Street gegen den Rest der Welt

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Präsident Trump zieht weiter knallhart seine "America First"-Nummer durch: In der Nacht forderte der US-Präsidenten seine Handelsexperten auf, weitere chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden USD für US-Strafzölle zu finden. Die asiatischen Börsen gingen daraufhin in der Nacht auf Talfahrt und die US-Futures drehten im Overnight-Handel erneut gen Süden. Aktuell wird der Dow Jones bei 24.670 Punkten - also 300 Punkte tiefer als noch gestern Abend getaxt.



In den letzten beiden Handelssitzungen wurde nach einer schwachen Eröffnung mit Abwärtskurslücke zum Handelsstart jeweils wieder kräftig gekauft, wie ein Blick auf den Stundenchart belegt. Dieses "blinde" Kaufen der asiatischen und europäischen Schwäche werden die Amerikaner allerdings nicht dauerhaft fortführen können.

Irgendwann muss man auch an der Wall Street der Wahrheit ins Auge blicken, dass die Trumpsche Politik den Welthandel und damit auch das Wohlergehen der US-Wirtschaft gefährdet. Aus rein technischer Sicht dominiert im Stundenchart ein Abwärtstrend das Bild. Sollte sich das Pattern der vergangenen Tage (schwache Eröffnung wird massiv gekauft) heute nicht wiederholen, dürfte sich der Dow Jones relativ schnell unterhalb von 24.400 Punkten einfinden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2018 - 14.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 - 14.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 35,01 20.650,00 6,14 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 26,40 21.650,00 8,18 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2018; 15:05 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW9FPH 33,68 28.550,00 6,27 29.06.2018 DowJones Index HW9FND 17,31 26.650,00 12,13 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.06.2018; 15:05 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Die Wall Street gegen den Rest der Welt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).