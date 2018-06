Elon Musk wirft einem Mitarbeiter per Mail Sabotage vor. Es ist nicht sein erster Ausraster. Für einen Wirtschaftspsychologen ist deshalb klar: Um die Probleme von Tesla zu lösen, muss Musk gehen.

"Einige besorgniserregende Neuigkeiten" hatte Tesla-Chef Elon Musk für seine Mitarbeiter. So jedenfalls stand es im Betreff der E-Mail. In der Nacht zu Montag hat Musk wieder einmal an alle Angestellten geschrieben. Darin beschuldigt der Tesla-Gründer einen Mitarbeiter der "umfassenden und schädlichen Sabotage". Dieser habe unter falschem Namen direkte Änderungen an Teslas Produktionssystem vorgenommen und vertrauliche Daten an Dritte weitergegeben, heißt es in der Mail, die der US-Sender CNBC veröffentlicht hat.

Musk fürchtet gar eine Verschwörung: Es sei nicht klar, ob der Angestellte zusammen mit außenstehenden Organisationen agiert hätte. "Wir Ihr wisst, gibt es eine lange Liste von Organisationen, die wollen, dass Tesla stirbt", warnte Musk seine Beschäftigten mit Verweis auf die Öl- und Gasindustrie sowie auf Spekulanten an der Börse.

Der Wutausbruch lässt wenig Gutes erahnen. Für Wirtschaftspsychologe Florian Becker ist die Suche nach Saboteuren in den eigenen Reihen ein "Alarmzeichen". Becker, 40, beschäftigt sich mit der Führung von Mitarbeitern. Er lehrt an der Hochschule Rosenheim und ist Gründungsmitglied der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft in München. Und er stellt mit Blick auf Tesla fest: "Musk scheint verzweifelt zu sein, vielleicht mit leicht paranoiden Tendenzen." Es wirke so, als ob er bei Tesla alles alleine regeln wolle und seinen Mitarbeitern nicht vertraue. "Da passt es ins Bild, dass er Schuldige und Verräter sucht, wie in der Endphase von politischen Systemen."

Angriffe auf Analysten und Journalisten: Musk reagiert zusehends dünnhäutig

Der E-Auto-Pionier steht unter Druck: Tesla ist zwar rasant gewachsen, hat aber Probleme bei der Massenfertigung seines ersten günstigeren E-Autos, dem Model 3. Musk verfehlt seine Produktionsziele, hat mit der Abwanderung ...

