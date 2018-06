Wirecard konnte am Dienstag den hohen Kurs der vergangenen Wochen relativ gut halten. Die Aktie gab zwar etwas nach, doch noch immer hat sich am Kursziel für den Wert nichts geändert. Vielmehr steuert der Titel auf die Marke von 200 Euro zu und hat dabei ein Potenzial in Höhe von über 30 %, heißt es.

Im Einzelnen: Wirecard befindet sich noch immer im charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie legte alleine in den vergangenen beiden Wochen um mehr als 7 % zu. Seit Jahresanfang ging es um ... (Frank Holbaum)

