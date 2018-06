Die Aktie der Commerzbank hat sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Damit ist der Titel weiter in einem sehr kräftigen charttechnischen Abwärtsmarsch unterwegs, meinen die Experten. Denn die Aktie steht kurz davor, die nächsten Kursuntergrenzen von 8,80 Euro, erreicht am 31. Mai 2018, noch einmal zu unterkreuzen. Sofern dies passiert, dann gäbe es kaum noch Unterstützungen, die einen sehr kräftigen Kursrutsch verhindern könnten. Das Kursziel würde dann bei 5,22 Euro liegen. Dies ist der ... (Frank Holbaum)

