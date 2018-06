Eines hat der Versicherungskonzern Allianz in jedem Fall in den letzten Jahren bewiesen, eine konstante Dividendenpolitik. Das Unternehmen zahlt bereits seit einiger Zeit eine auch immer wieder steigende Dividende aus. Für das vergangene Geschäftsjahr hat das Unternehmen eine anteilige Dividende in Höhe von 8 Euro ausgezahlt, zuvor waren es 7,60 Euro. Auch künftig möchte das Unternehmen die Gewinnbeteiligung mindestens auf dem Niveau des Vorjahres belassen.

