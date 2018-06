Medienberichten zufolge springt die Volksbank als Bankpartner bei der Österreichischen Post ab. Der Volksbanken-Sektor will eine mögliche Kooperation, inklusive Beteiligung der Post an der Volksbank Wien, nicht weiterverfolgen, heisst es. Laut Aussagen der Post waren in der letzten Auswahlrunde noch zwei Bankengruppen vertreten, wobei in den Medien öfter die Volksbankengruppe sowie die spanische Santander genannt wurden. Die Kooperation der Post mit der Bawag läuft noch bis 2019.

