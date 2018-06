Es gibt in vielen Rugged-Anwendungsbereichen eine erhöhte Nachfrage nach Netzwerken mit niedriger Latenz und hoher Bandbreite und damit auch nach Equipment mit 10-GbE-Support:

Mobiles Broadcasting-Equipment muss immer höhere Video- und Tonauflösungen verarbeiten.

Mobile Rechenzentren müssen immer mehr mobile Clients mit hohen Datenraten versorgen.

Small Cells für 5G-Telekommunikationsnetzwerke haben ähnliche Aufgaben.

Videoüberwachungsapplikationen müssen Gesichtserkennung und Bewegungsverfolgung unterstützen.

Robotik wird kollaborativ durch Videoerkennung und Deep Learning.

Fahrzeuge werden autonom, indem sie Daten aus verschiedenen hochauflösenden Quellen analysieren.

Highend-Radar-, Sonar-, Infrarot- und Videosensoren erzeugen riesige Nutzlasten auch in vielen anderen Situational-Awareness-Anwendungen - bis hin zu nahezu jedem modernen Verteidigungsequipment.

All diese Systeme müssen die Workloads vieler angebundener Prozessoren verarbeiten - manchmal sogar über mehrere Hosts hinweg und auch in vermaschten Netzwerkumgebungen. Dadurch steigen die Anforderungen an Netzwerk-Equipment von bislang 1 GbE auf aktuell 10 GbE und das alles inklusive Echtzeitfähigkeit.

Standard-19-Zoll-Rackserver sind jedoch zu groß, zu schwer und zu stromfressend für solche Applikationen. OEM-Equipment, das in diesen Bereichen eingesetzt wird, muss zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...