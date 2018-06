Salopp formuliert benötigt ein Errichter von PV-Anlagen lediglich für vorkommende Anschlussarbeiten eine Eintragung in die Handwerksrolle. Nicht wenige Elektrohandwerker beklagen sich darüber, die Montagearbeiten nach Fertigstellung und Gerüstabbau auf den Dächern in der Praxis nicht mehr vollständig überprüfen zu können. Häufige Fehler, die dabei zutage treten sind z.?B. fehlender Blitz- und Überspannungsschutz, DC-Leitungen falsch und ohne ausreichenden Abstand zu AC-Leitungen verlegt, falsche Planung und Beschädigung der Winddichtbahnen oder fehlender Kantenschutz an Al-Rohren.

Außerdem beobachteten Elektrohandwerker, dass Module bis 1?000?V?DC unter Spannung zusammen gesteckt sowie Stecker unter Spannung montiert wurden. Dies erfolgte sogar von Personen, ohne ausreichende fachliche Qualifikationen. Eine Elektrofachkräft stellt sich bei derartigen Anblicken die Frage, ob z.?B. die Gefahr eines Lichtbogens, verursacht durch eine mangelbehaftete Kabelverlegung, als Gefahr hier überhaupt berücksichtigt wird.

Sicht des Handwerksrechts

Die Installation von Photovoltaikanlagen durch gewerbetreibende Handwerksbetriebe unterliegt grundsätzlich den allgemeinen Anforderungen aus den Gesetzen, Verordnungen und Regelwerken.

Die Ausführung eines Handwerks ist nach der Handwerksordnung bei der Handwerkskammer immer anzuzeigen. Die Frage ist, handelt es sich um ein zulassungspflichtiges Handwerk, zulassungsfreies Handwerk oder um ein handwerksähnliches Gewerbe. Nur die zulassungspflichtigen Berufsbilder werden in der Handwerksrolle geführt. Den Beruf Solateur (geschützte Bezeichnung) oder Photovoltaikanlagenerrichter findet man in der Auflistung der zulassungspflichtigen Handwerke nicht. Die PV-Anlage ist aber eine elektrische Anlage und wird Bestandteil der Dachkonstruktion, so dass die zulassungspflichtigen Handwerke Elektrotechniker, Zimmerer und Dachdecker zutreffend sind.

Neben ...

