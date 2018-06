Die Uniqa Landesdirektion Wien legte 2017 um insgesamt 1,8 Prozent zu. Das verrechnete Prämienvolumen klettert auf 713,7 Millionen Euro. Franz Stiglitz, Landesdirektor Wien: "Wir haben 2017 unsere Ziele erreicht. In einem gesättigten Markt zu wachsen ist nicht leicht, zeigt aber, dass wir mit kompetenter Beratung und gutem Service punkten können." Besonders gut entwickelte sich das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft mit einem Plus von 3,8 Prozent. In der Schaden- und Unfallversicherung erwirtschaftete Uniqa Wien 252,9 Millionen Euro an Prämie im Jahr 2017. Das entspricht einem deutlichen Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das verrechnete Prämienvolumen in der Krankenversicherung, das im vergangenen Jahr 319,6 Millionen Euro...

