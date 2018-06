Nach der jüngsten Erholung haben schon einige die Bodenbildung bei den Ölpreisen ausgerufen. Aber weit gefehlt. Vor allem am Ölmarkt geht eine Erholungsbewegung mit einem hohen Volumen einher, was bei dem jüngsten Aufwärtsimpuls nicht der Fall war. Mehr als ein ... The post Ölpreis WTI: Das reicht nicht! appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...