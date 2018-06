Die Zeiten, in denen PV-Technik sich als Einmal-Investition mit garantierter Rendite aus Einspeisevergütungen gelohnt hat, sind vorbei - aus gutem Grund. Längst produzieren Solar- und Windgeneratoren an sonnen- und windreichen Tagen mehr Strom, als das Netz verkraften kann. Allein deshalb wird ungeregeltes Einspeisen heute durch die geringen Vergütungen in kleinen Anlagen bestraft. Umgekehrt fördert diese Kalkulation den Eigenverbrauch: Mit jeder Kilowattstunde selbst verbrauchtem PV-Strom »sparen« private Prosumer zwischen 10?Ct und 15?Ct - je nachdem, um wie viel teurer der Strombezug aus dem Netz gegenüber der Einspeisevergütung ausfällt. Eine variable Aktivierung von Verbrauchern lohnt sich also in jedem Fall.

In jedem Gebäude gibt es eine Reihe Stromverbraucher, die zu variablen Zeiten in Betrieb gehen oder Energie speichern können:

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Trockner oder Geschirrspüler,

Wärmepumpen mit Warmwasserspeicher

Heizstäbe, die konventionelle Heizungsthermen unterstützen,

Elektroautos, die am Gebäude geladen werden.

Für alle übrigen elektrischen Verbraucher im Haus wie Licht, Fernseher oder Kleingeräte lässt sich Strom in einer Batterie vom Tag in die Nacht zwischenspeichern. In Nutz- und Gewerbegebäuden kommen weitere variable Verbraucher hinzu:

Klimaanlagen mit steuerbaren Aggregaten,

Kühlgeräte, etwa in Supermärkten, die bei Stromüberschuss »auf Vorrat« tiefer herab kühlen können sowie

variabel einsetzbare Produktionsmaschinen.

Smart Start, Heizung und E-Mobilität

Die einfachste Eigenverbrauchsoptimierung bietet sich bei variabel steuerbaren Geräten an: Die Waschmaschine wird morgens geladen und in den »Smart Start« Modus versetzt. Sobald die PV-Anlage eine stabile Erzeugung signalisiert, startet die Wäsche.

Um Erzeugungsspitzen aus der PV-Produktion im größeren Maßstab zu speichern und zeitversetzt zu nutzen, spielt indes die Heizung eine wichtige Rolle. Immerhin ist sie der größte Verbraucher im Haus. Eine elektrische Wärmepumpe etwa kann den Eigenverbrauch deutlich steigern, indem diese den Wasserspeicher bei Sonnenschein aufheizt und den Strom so in Form von Wärmeenergie für später am Tag speichern kann. Alternativ kann auch eine elektrische Zusatzheizung zu einer Gas- oder Öltherme den Warmwasserspeicher mitheizen.

Künftig wird sich die Heizung den PV-Überschuss mit dem nächsten großen Stromverbraucher teilen: Dem Elektroauto. Einerseits bietet es durch seine Batterie einen weiteren Energiespeicher, andererseits stehen Autos die meiste Zeit still. Einer Erhebung der Nationalen Plattform Elektromobilität zufolge erfolgen rund 80?% aller Ladevorgänge von Elektroautos an privaten Ladestationen - also zu Hause, am Arbeitsplatz oder etwa in Supermarkt-Garagen. Dort lassen sie sich nutzen, um den lokalen Direktverbrauch von PV-Strom zu optimieren: Autos werden dann bevorzugt geladen, wenn die PV-Anlage auf dem Dach viel Strom erzeugt.

Vernetzte Energiemanager

Energiemanager gehören heute zu den meisten Photovoltaikanlagen dazu - entweder als eigenständige Geräte, als Bestandteil des Wechselrichters, der Hausbatterie-Ladesteuerung oder auch als Komponente eines großen Verbrauchers wie etwa der Heizungsanlage. Auch ...

