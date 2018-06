The smarter E Europe ist eine Reaktion auf die zunehmende Verzahnung der Bereiche Erzeugung, Speicherung, intelligente Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien und thematisiert die zentralen Themen Sektorenkopplung, Digitalisierung und Dezentralisierung. Noch bis zum 22. Juni 2018 treffen sich Hersteller, Zulieferer, Großhändler, Dienstleister und Partner der Energiewirtschaft auf der Messe München.

Die Sektorenkopplung, also die Verzahnung der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität, steht im Fokus von The smarter E Europe. Beispiele dieser Verzahnung lassen sich in allen Messen und in allen Hallen finden. Sie beflügelt die Entwicklung neuer Geschäftsideen, Produkte und Lösungen. Energieerzeuger stellen Ladesäulen auf und schaffen die notwendige Infrastruktur zur Beladung von Elektrofahrzeugen. Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach erzeugen nicht nur Strom, sie betanken auch das eigene Elektrofahrzeug und unterstützen die Wärmepumpe zur Gebäudeheizung. Synergien dieser Art haben letztlich zur Gründung von The smarter E Europe geführt. Besonders thematisiert wird die Sektorenkopplung in allen Foren: Vom dem The Smarter E Forum und Intersolar Forum ...

