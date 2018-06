Das Pharmaunternehmen Merck und Internetriese Alibaba arbeiten in China zusammen. Damit soll nun die Nachverfolgung von Arzneien verbessert werden.

Das Pharma- und Chemieunternehmen Merck arbeitet mit dem chinesischen Internet-Riesen Alibaba zusammen, um digitale Gesundheitsdienste auf dem wichtigen Pharmamarkt in Fernost anzubieten. Der Dax-Konzern schloss eine strategische Zusammenarbeit mit Alibaba Health, einer Tochter des Online-Händlers für die Gesundheitsbranche, wie Merck am Mittwoch in Darmstadt mitteilte.

Konkret soll die Nachverfolgung von Arzneien verbessert ...

