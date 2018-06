Bei Geely fiel zuletzt auf, dass sich die Zahl der Aktien erhöht hat. Beispiel 8. Juni, per diesem Tag soll sich den Unternehmensangaben zufolge die Zahl der eigenen Aktien um 141.000 erhöht haben. Und am 11. Juni sollen laut Geely weitere 700.000 Aktien hinzugekommen worden sein. Was war da los, Privatplatzierung bei institutionellen Investoren vielleicht? Nein. Geely teilte mit, dass es sich bei den beiden genannten Fällen um die Ausübung von Aktienoptionen handelt, welche Manager des Unternehmens ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...