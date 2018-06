In Europa will bislang kein Autobauer seine Batteriezellen selbst herstellen. Nun brint Elon Musk eine Batteriefabrik in Deutschland ins Spiel.

Tesla-Chef Elon Musk hat Deutschland als möglichen Standort für eine Batteriefabrik in Europa ins Spiel gebracht. Deutschland sei ein Favorit, erklärte Musk per Twitter bereits am Dienstag. "Vielleicht ist es sinnvoll an der deutsch-französischen Grenze in der Nähe der Benelux-Länder", antwortete er auf die Frage eines Followers, ob es nicht taktisch klug wäre, eine europäische Batteriefabrik ...

