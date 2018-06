Wegen der steigenden Ölpreise gerät die Opec politisch unter Druck. Das Kartell wird bei seinem anstehenden Treffen in Wien womöglich eine Ausweitung der Produktion beschließen.

Jetzt knöpft sich Donald Trump die nächste Organisation vor: Erst beklagte sich der US-Präsident in einem Tweet über den hohen Ölpreis, dann soll er über diplomatische Kanäle die Opec aufgefordert haben, ihre Ölproduktion um eine Million Barrel pro Tag zu erhöhen. In den USA ist der Sprit so teuer wie lange nicht, und das kann Trump vor den Wahlen im Herbst nicht gebrauchen.

Mit großer Spannung erwarten die Märkte nun das Opec-Treffen am 22. und 23. Juni in Wien, an dem auch Nicht-Opec-Staat Russland teilnimmt. Das Kartell will entscheiden, ob es die Anfang 2017 beschlossene Absenkung der Produktion zurücknimmt. Die Absprache hat entgegen den Markterwartungen funktioniert. Der Ölpreis ist von 55 Dollar auf rund 75 Dollar je Barrel gestiegen ...

