Dass die METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019) heute schwächer geht, ist ein typischer Fall von "Sippenhaft". Denn "bad news" gibt es zur METRO aktuell nicht. Nur zu Ceconomy, dem im Juli 2017 von der METRO mit ihren Lebensmittelketten abgespaltenen Bereich der Elektronik-Märkte Media Markt und Saturn. Dort erwägt man eine Kapitalerhöhung um zehn Prozent. Das drückte Ceconomy gestern immens, über 13 Prozent sackte diese Aktie durch. Und die "Schwester" METRO? Fiel einfach mit. Zu Recht? Nein. Economy hält zehn Prozent an der METRO, umgekehrt ist gar keine Bindung mehr da. So gesehen kann es den METRO-Aktionären egal sein, was bei Ceconomy gelingt oder eben nicht gelingt. Aber im Kopf gehören diese beiden Unternehmen eben noch für viele zusammen. Und das wird für die METRO-Aktie ...

