Unter "Moos machen mit Zertis" findet man das grosse PDF zum Zertifikate Award Austria. Wir stellen hier im gabb jene Zertifikate, die unsere 7 Partner "Die Glorreichen Sieben" einreichten, vor und bringen die aktuellen Kurse dazu. Aus der Kategorie "Partizipation": 17 Partizipationsprodukte hat Vontobel in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Wichtigste Produktemission ist laut Vontobel das Open End Partizipationszertifikat auf Bitcoin (ISIN DE000VL3TBC7). Einzigartiges Partizipationszertifikat auf Bitcoin, welches österreichischen Anlegern liquiden Zugang zur Anlageklasse Kryptowährungen bietet. Einfache Open-Endstruktur zur Ablösung des ersten Bitcoin-Zertifikats mit Fälligkeit. Waren in 2017 die beiden am meistgehandelten Zertifikate in Frankfurt und Stuttgart.

Den vollständigen Artikel lesen ...