Bald kann der verschmälerte Erotik-Händler wieder seinem normalen Tagesgeschäft nachgehen. Das Insolvenzverfahren steht kurz vor dem Abschluss.

Das Insolvenzverfahren des Erotik-Händlers Beate Uhse ist im Kern abgeschlossen. Die letzten Einspruchsfristen gegen den Insolvenzplan seien verstrichen und alle formellen Hürden seien beseitigt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Flensburg mit.

Die Firma werde unter dem Namen be you als GmbH weitergeführt und umfasse den Einzelhandel und das Online-Geschäft, die Marken "Beate Uhse" und "Adam & Eve" in Frankreich sowie die Tochter "Pabo" in den Niederlanden. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Michael Specht übernehme ...

