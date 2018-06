Die Aktie der Commerzbank hat am Mittwoch für ein positives Signal gesorgt, meinen zumindest die sehr kurzfristig orientierten Analysten aus der charttechnischen Abteilung. Der Wert konnte in wenigen Stunden zwar nur minimal zulegen, kratzte aber an der wichtigen 9-Euro-Marke. Dies gilt als gutes Zeichen, insofern die Notierungen die dort liegende vormalige Unterstützung zurückerobern können. Danach hatte es zuletzt nicht ausgesehen. Gelingt der Anstieg, könnte es zumindest aus dieser Sichtweise ... (Frank Holbaum)

