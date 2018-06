IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Liberty Leaf investiert in Finanzierung von Blox Labs

Liberty Leaf investiert in Finanzierung von Blox Labs

Vancouver (British Columbia), 20. Juni 2018. Liberty Leaf Holdings Ltd. (CSE: LIB, OTCQB: LIBFF, FSE: HN3P) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sich an einer kürzlich abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das Angebot) von Blox Labs Inc. (CSE: BLOX, Frankfurt: BR1B) (Bruttoeinnahmen von 1.111.650 Dollar) beteiligt hat (siehe Pressemitteilung von BLOX vom 15. Juni 2018). Die gesamte Beteiligung des Unternehmens belief sich auf 50.000 Dollar und umfasste die Zeichnung von 666.667 Stammaktien zu einem Preis von 0,075 Dollar pro Aktie.

Blox ist ein technisches Entwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. Das Team von Blox unterstützt die Kunden mit Lösungen für geschäftliche Probleme - vom Machbarkeitsnachweis bis hin zur Umsetzung, sagte Will Rascan, President und CEO von Liberty Leaf Holdings Ltd.

Die Zusammenarbeit mit dem Team von BLOX ist ein weiteres Puzzleteil unserer Vision einer vertikalen Integration, wobei sämtliche Elemente des legalen Cannabismarktes vereint werden - vom Anbau über die Verarbeitung bis hin zum Vertrieb einer Vielzahl an Cannabisprodukten.

Rascan betonte, dass North Road, eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Liberty Leaf, beabsichtigt, sich mit dem umfassenden, landesweiten Vertrieb von legalen Cannabisprodukten zu beschäftigen. North Road ist ein Antragsteller auf eine ACMPR-Lizenz, der sich in den letzten Phasen des Zulassungsprozesses befindet.

Angesichts der Vertriebsrolle von North Road im vertikalen Modell von Liberty Leaf ist Blox Labs das richtige Partnerunternehmen, um in der komplexen Welt der Cannabislogistik bei der Lieferung von Produkten an Kunden von Küste zu Küste für Klarheit, Zuverlässigkeit und Sicherheit zu sorgen.

Die Investition durch LIB zur Unterstützung des laufenden Blockchain-Projekts CannaBLOX vom Samen bis hin zum Vertrieb stärkt unsere Partnerschaft zusätzlich, sagte Jeff Zanini, President und CEO von BLOX. Da die Legalisierung von Cannabis möglicherweise unmittelbar bevorsteht, sind wir bestrebt, durch die Anwendung der Technologie des verteilten Registers eine Marktnische zu nutzen und potenzielle logistische Engpässe abzufedern, zu denen es in dieser aufstrebenden Branche zweifelsohne kommen wird.

Über Liberty Leaf

Liberty Leaf Holdings Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Hauptaugenmerk auf die Errichtung und Unterstützung eines diversifizierten Portfolios an Unternehmen der Cannabisbranche gerichtet ist, einschließlich den Anbaus, der Verarbeitung, wertschöpfender CBD-/THC-Produkte und Lieferkettenprodukte in dieser dynamischen und schnell wachsenden Branche.

Das ACMPR-LP-Portfolio von Liberty Leaf, das sich in den letzten Phasen des Zulassungsprozesses befindet, besteht aus einer 60-Prozent-Beteiligung an Just Kush und einer 100-Prozent-Beteiligung an North Road Ventures.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.libleaf.com oder per E-Mail unter info@libleaf.com.

Im Namen des Board

Will Rascan, President und CEO

Liberty Leaf Holdings Ltd.

Telefon: 778-819-0244

Gebührenfrei: 1-833-LIB-LEAF (542-5323)

Twitter: @LibertyLeafCSE

Facebook: LibertyLeafCSE

Im Namen des Board von Blox Labs

Jeff Zanini

CEO und Director

E-Mail: ir@bloxlabs.ca

Telefon: +1 416-262-0871

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsbehörde (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Bewertungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ergebnisse basieren. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht, noch ist es verpflichtet, solche Aussagen zu ändern oder zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43768

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43768&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05552 11089

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA0555211089

AXC0193 2018-06-20/15:08