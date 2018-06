Auch bei Evotec fand an diesem Mittwoch die Hauptversammlung statt. Man kann davon ausgehen, dass die Aktionäre mit dem vergangenen Jahr überwiegend zufrieden waren. Auch die Ergebnisse aus dem ersten Quartal waren durchaus positiv. Das Unternehmen bestätigte in diesem Zuge nochmals die gesteckten Ziele. Man will unter anderem den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr um 30 Prozent steigern.

Die heutige Hauptversammlung: Was steht auf dem Plan?

Auf der Hauptversammlung wurde heute ... (Lukas Burmester)

Den vollständigen Artikel lesen ...