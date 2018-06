First Majestic Silver ist ein Unternehmen, das an den Börsen seit Mitte Februar steigende Notierungen verzeichnet. Ausgehend von etwa 4,10 Euro ist es um mehr als 2 Euro und damit etwa 50 % aufwärts gegangen. Chartanalysten meinen, die Kursentwicklung sei wie an der Perlenkette nach oben gezogen. Lediglich in den vergangenen Tagen gab es kleinere Rücksetzer, die indes zu einem normalen Verlauf im charttechnischen Aufwärtstrend gehören. Die Kurse finden bereits über 6 Euro eine deutliche Haltezone ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...