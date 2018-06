(shareribs.com) Washington 20.06.18 - Während die Rohölbestände in der letzten Woche erneut deutlich gesunken sind, stagnierte die Rohölförderung. Dies aber auf sehr hohem Niveau. WTI-Rohöl zieht an. Wie das US-Energieministerium heute mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 5,9 Mio. auf 426,5 Mio. Barrel gesunken. Die Bestände liegen damit um zwei Prozent des Fünf-Jahresschnitts. ...

