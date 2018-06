Die Festnahme von Audi-Chef Stadler hat Volkswagen schwer getroffen. Doch das größere Übel könnte noch kommen. Viel spricht dafür, dass CEO Herbert Diess und Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch angeklagt werden.

Volkswagen soll anständiger werden, fand man bei Volkswagen. Und so lud Hiltrud Werner, VW-Vorständin für Integrität und Recht, Anfang Juni in die Wolfsburger Zentrale, um den Weg zu mehr Anstand zu erklären. Es sollte der Anfang einer neuen Zeit werden, einer Zeit ohne Skandale.

Im Vorstandsgebäude BT 10 am Mittellandkanal sprach sie über die Programme, mit deren Hilfe sie die weltweit 650.000 Mitarbeiter nach dem Dieselskandal so trimmen will, dass sie Recht und Gesetz einhalten. Sie erzählte von der Zusammenarbeit mit dem US-Kontrolleur, der VW seit Abschluss der Dieselgate-Ermittlungen überwacht. Und lobte die vielen Mitarbeiter, die sich neuerdings bei einer internen Hotline melden, sobald sie auf Illegales oder Unanständiges stoßen.

Nur bei einer Frage wurde Werner schmallippig: Bislang werde gegen VW-Vorstandschef Herbert Diess wegen des Verdachts der Marktmanipulation nur ermittelt - was aber passiere, wenn Anklage erhoben würde? "Ändert sich etwas, wenn aus dem Status des Beschuldigten der Status eines Angeklagten wird? Ja, da ändert sich was", sprach Werner. Was? "Das sehen wir dann."

Statt zum Beginn einer neuen Zeit wurde das Gespräch zum Auftakt für den nächsten Image-Absturz: Noch während der Veranstaltung drang an die Öffentlichkeit, dass der inzwischen beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler von der Staatsanwaltschaft München in den Kreis der Beschuldigten aufgenommen worden war. Seitdem sind kaum zwei Wochen vergangen, Stadler sitzt inzwischen wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft.

Und was Werner kürzlich wohl noch hypothetisch erschien, ist denkbar geworden: dass der Skandal bald Diess und sogar VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch den Job kosten könnte. Dafür sprechen Angaben in einem VW-Papier, das minutiös aufzeichnet, wie tief beide in die Aufarbeitung des Skandals eingebunden waren - Monate, bevor er öffentlich wurde.

Auch intern ist sich manch einer nicht mehr sicher, ob der erst vor zwei Monaten zum Konzernchef beförderte Diess unbeschadet aus der Krise kommt. Er gilt nach Einschätzung eines Insiders inzwischen als im Dieselskandal "schwer belastet". Diess, Pötsch und Exkonzernchef Martin Winterkorn könnten auf eine Anklage wegen Marktmanipulation zusteuern. Verdacht der Staatsanwaltschaft Braunschweig: Die drei könnten zu spät über den Dieselskandal informiert haben. Kommt es zur Anklage, wäre Diess als Chef wohl nicht mehr haltbar, hatte er vor Kurzem doch erst an seine Mitarbeiter appelliert: "Anstand und Moral fangen im Unternehmen ganz oben an. Messen Sie uns daran!"

Sehenden Auges in die Katastrophe

Wie bei Diess und Pötsch geht es den Staatsanwälten auch bei Stadler nicht um den eigentlichen Skandal, den zu hohen Schadstoffausstoß von elf Millionen Autos, der im September 2015 von US-Behörden aufgedeckt wurde. Was ...

