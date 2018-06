Die Aktie der Deutschen Bank könnte nach Meinung der Charttechniker in den nächsten Sitzungen auf den tiefsten Stand aller Zeiten fallen. Am Dienstag ging es um weitere mehr als 1 % nach unten und am Mittwoch nur minimal aufwärts. Das belegt, wie schwach die Aktie aufgestellt ist und wie groß die Abwärtsdynamik inzwischen ist. Alleine in den vergangenen 7 Tagen ging es um mehr als 2 % nach unten. Im zurückliegenden Monat beträgt der Rücksetzer stramme 11,7 %. Und seit Jahresanfang sind die Kurse ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...