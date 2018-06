Evotec konnte am Dienstag mit der 15-Euro-Marke eine wichtige Unterstützung nicht mehr halten, eroberte diese aber bereits am Mittwoch wieder zurück. Doch steht die Aktie trotzdem vor dem Rückzug in den Seitwärtstrend? Die Statistik zeigt, wie eng das Rennen um steigende oder fallende Notierungen tatsächlich ist. Die Kursverluste summieren sich lediglich auf -1,4 % binnen zwei Wochen. Die Kurse treten also quasi auf der Stelle, heißt es. Dabei hatte Evotec in einem Monat noch immer fast 20 % ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...