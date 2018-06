Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) will für das letzte Geschäftsjahr eine Dividende von 0,62 Euro ausschütten. Über den Dividendenvorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag in Wien ab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 27,43 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,26 Prozent. Die Auszahlung der Dividende soll am 2. Juli 2018 erfolgen. Ex-Dividendentag ist ...

