British-Airways-Mutter IAG will nicht mit Lufthansa um Norwegian pokern Novo Nordisk mit positiven Studiendaten zum Hoffnungsträger Semaglutid Daimler rudert wegen Zollstreit und Dieselaffäre beim Ausblick zurück Deutsche Bank muss 205 Millionen Dollar Strafe zahlen Netzagentur will Post im Briefgeschäft genauer auf die Finger schauen (FAZ) Munich Re spricht über Verkauf ihrer Vermögensverwaltung (WSJ) Vonovia will Buwog-Minderheitsaktionäre gegen Barabfindung hinausdrängen

