Fängt man beim großen Bild an, war 2017 ein gutes Jahr für die deutsche Bauelemente-Distribution: Mit 3,6 Milliarden Euro und 12 % Zuwachs gegenüber Vorjahr erzielten im Branchenverband FBDi organisierte Unternehmen einen neuen Umsatz-Höchstwert; der Auftragseingang lag bei 3,91 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2018 legten die Distributoren etwas gebremster zu, sodass für den Zeitraum von Januar bis März der Umsatz um 7 % auf 978 Millionen Euro anstieg.

Die passiven Komponenten wuchsen bei den größeren Produktgruppen in den ersten drei Monaten des Jahres mit 10,6 % (auf 136 Millionen Euro) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum am stärksten, 7,1 % oder 105 Millionen Euro waren es bei der Elektromechanik und 6,5 % bei den Halbleitern (676 Millionen Euro). An der Umsatzverteilung änderte sich im Hinblick auf 2017 wenig oder gar nichts: 69,1 % entfielen auf Halbleiter, passive Bauelemente machten 13,9 % aus. Für 10,7 % des Umsatzes zeigte die Elektromechanik verantwortlich und Stromversorgungen für 3 %.

Jedoch wird 2018 die zunehmend schlechte Liefersituation bei vielen elektronischen Bauelementen wohl die Entwicklung bremsen. "Die geringe Wachstumsrate im ersten Quartal 2018 hängt weitgehend damit zusammen, dass ...

