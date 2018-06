Das von CA Immo direkt an der Erdberger Lände errichtete Bürogebäude ViE hat einen neuen Mieter: Im August ziehen rd. 155 Mitarbeiter des weltweit tätigen Marktforschungsinstituts GfK in das rd. 13.600 m² fassende Gebäude am Donaukanal. 800 m² Retailfläche im Erdgeschoss wurden bereits an die REWE Gruppe vermietet, die auf dieser Fläche im Herbst einen Billa Supermarkt eröffnen wird. Die Investitionssumme für das Büroprojekt, das nach Fertigstellung in das CA Immo-Bestandsportfolio übernommen wird, liegt bei ca. 38 Mio. Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...