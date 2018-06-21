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Donnerstag, 21.06.2018 Börsentäglich über 12.000 News von 586 internationalen Medien

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WKN: A1H530 ISIN: GRS294003009 Ticker-Symbol: 36D 
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1-Jahres-Chart
FOLLI FOLLIE SA Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
FOLLI FOLLIE SA 1-Woche-Intraday-Chart
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4,00
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4,75
4,90
08:00
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
FOLLI FOLLIE SA
FOLLI FOLLIE SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FOLLI FOLLIE SA4,500,00 %
GOPRO INC5,76+7,06 %
SOLARWORLD AG0,286+5,73 %