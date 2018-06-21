SK last day L&S- Indikation SolarWorld SWV 0.27 (20.06.) 0.27/ 0.31 6.83% 10:54:50 GoPro GPRO 5.38 (20.06.) 5.70/ 5.78 6.72% 10:54:22 Fitbit FIT 6.14 (20.06.) 6.38/ 6.55 5.27% 10:49:35 Novo Nordisk NOVC 38.62 (20.06.) 40.62/ 40.66 5.22% 10:55:09 voxeljet VJET 3.02 (20.06.) 3.05/ 3.30 5.08% 10:55:08 publity PBY 10.90 (20.06.) 10.41/ 10.53 -3.94% 10:11:31 Patrizia Immobilien P1Z 16.84 (20.06.) 16.14/ 16.16 -4.10% 10:19:47 Dropbox DBX 33.89 (20.06.) 32.35/ 32.44 -4.42% 10:52:39 Daimler DAI 60.45 (20.06.) 57.76/ 57.77 -4.44% 10:55:10 Folli Follie FFGRP 4.80 (24.05.) 4.00/ 5.00 -6.25% 10:48:50 GoPro 20.06 19:26 AL1619 | EGON2016BullenArena Die Aktie von GoPro...Den vollständigen Artikel lesen ...