Die Europäische Zentralbank wird frühestens im Sommer 2019 die Zinsen erhöhen, aber viele Geschäftsbanken wollen schon früher damit anfangen. Häuslebauern und Unternehmen drohen höhere Zinsen auf ihre Kredite.

Den Banken geht es schlecht, doch glauben sie, dass es ihnen schon bald wieder etwas weniger schlecht geht. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY hat Banker befragt, und siehe da: 93 Prozent der Kreditinstitute rechnen damit, dass sich ihre Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten verbessern wird.

"Die Institute in Deutschland mussten in den vergangenen Jahren lernen, mit wenig zufrieden zu sein, denn in einer Niedrigzinsära lassen sich kaum große Sprünge machen", fasst EY-Partner Claus-Peter Wagner die Situation zusammen. Die oft zitierte Niedrigzinsära allerdings neigt sich langsam ihrem Ende, erwarten zumindest die von EY befragten 120 Banken. Gut zwei Drittel von ihnen gehen davon aus, dass es 2019 zur Zinswende im Euroraum kommen wird.

Während die Europäische Zentralbank frühestens Mitte kommenden Jahres die Zinsen erhöhen will, fangen viele Geschäftsbanken schon früher damit an. Was Banken freut, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...