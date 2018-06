Geely-Tochter Volvo geht es blendend. Für das Geschäftsjahr 2017 vermeldete der schwedische Autobauer ein operatives Rekordergebnis von rund 1,43 Milliarden Euro. Jetzt wurde zudem Volvos erstes Automobilwerk in Charleston (USA) eröffnet und zugleich die neue Generation der Mittelklasse-Limousine Volvo S60 vorgestellt. Es läuft also rund, seit Geely 2010 bei den Schweden das Heft in die Hand nahm. Doch es gibt ein Aber: Der Handelsstreit zwischen den USA und China gefährdet Volvo-Chef Hakan ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...