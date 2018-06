SAP hinkt im Markt für Kundenmanagement-Software bislang hinterher. Jetzt kündigt ein hochrangiger Manager aber eine neue Offensive an.

SAP tritt im Markt für Kundenmanagement-Software (CRM) aufs Gas. "Wir wollen dieses Geschäft in den nächsten zwei Jahren verdoppeln. Daran besteht kein Zweifel", kündigt der für die CRM-Sparte verantwortliche Manager Alex Atzberger im Gespräch mit Reuters an. Auf der jährlichen Kundenkonferenz Sapphire Anfang Juni hatte der Dax-Konzern sein neues integriertes Programmpaket C/4 Hana vorgestellt, mit dem SAP dem CRM-Marktführer Salesforce stärker auf den Leib rücken will.

"Wir wollen mehr neue Software in diesem Bereich als unsere Konkurrenz verkaufen, was wiederum bedeutet, dass wir Marktanteile gewinnen", sagt der Manager, der seit 13 Jahren für SAP arbeitet. Dafür hat der Konzern seine schwer überschaubaren Software-Lösungen rund um die Kundenpflege - wie Marketing, Vertrieb und Kundenservice - zu einem Angebot gebündelt.

"Damit bringen wir uns wieder ...

