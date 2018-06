Barrick Gold hat am Mittwoch keinen nennenswerten Befreiungsschlag nach oben geschafft. Dennoch: Die Kurse befinden sich weiterhin über einer wichtigen charttechnischen Unterstützung. Dies könnte in den kommenden Tagen helfen, um neue Kursziele bei 11,50 Euro, bei 12 Euro und schließlich zumindest 13 Euro anzugehen, heißt es. Tatsächlich finden sich bei 12,62 Euro 6-Monats-Hochs vom 15. Januar 2018. In Höhe von 15,44 Euro wäre sogar das 1-Jahres-Top vom 4. September 2017 zu erreichen, so die ... (Moritz von Betzenstein)

