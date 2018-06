"Es war von Anfang an unser Ziel, den besten Gin der Welt zu kreieren - aus den erlesenen Zutaten der finnischen Natur. Dass wir beim World Spirits Awards 2018 den Titel ‚Spirit of the Year' mit gleich zwei Gold-Auszeichnungen gewonnen haben, ist für uns eine große Ehre - und zeigt, dass sich unser Einsatz gelohnt hat", erklärt Mikko Spoof, Markendirektor Arctic Blue Gin.

Auch das Verpackungsmaterial für das hochwertige Produkt wählte das Team mit großer Sorgfalt aus. Metsä Board Pro FBB Bright 350 g/m2 erfüllte das anspruchsvolle Anforderungsprofil: Die leichtgewichtige Kartonqualität fertigt der Hersteller aus Frischfasern mit Herkunftsnachweis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...