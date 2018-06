Eine Vielzahl konstruktiver Details des Wägemoduls nach den Hygienic Design-Richtlinien der EHEDG minimiert Verschmutzungen und sorgt für effiziente Reinigungsprozesse. Hier sind zum Beispiel die Minimierung horizontaler Flächen, eine geringe Oberflächenrauheit oder die Verwendung FDA-konformen Silikons hervorzuheben. Für ein zusätzliches Plus an Langlebigkeit sorgt unter anderem ein besonders korrosionsbeständiger Edelstahl 1.4418, der in der Wägetechnik neuartig ist. Das innovative Produktdesign in Verbindung mit der hochwertigen Materialauswahl macht das Wägemodul stark gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...