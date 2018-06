Wie erfolgreich Börsenhandel sein kann, wenn man auf die richtigen Pferde setzt, hat sich zuletzt wieder einmal bei der Aktie von Wirecard gezeigt. Von Anfang April bis Mitte Juni ist der Kurs des TecDAX-Titels um sagenhafte 74 Prozent gestiegen. In den vergangenen 1,5 Jahren hat sich der Börsenwert des Unternehmens fast vervierfacht. Eine phänomenale Rallye, die durch neue Nachrichten immer wieder angeheizt wird.In der vergangenen Woche hat der Zahlungsabwickler verkündet, seine bestehende digitale Payment- und Banking-Plattform um eine Supply-Chain-Payment-Lösung auf Basis der Blockchain-Technologie zu erweitern. Auch wenn viele Anleger damit im Detail zunächst vielleicht nicht allzu viel anfangen können, reicht der Begriff "Blockchain" wohl aus, um neue Euphorie auszulösen. Konkret sollen in Zukunft sämtliche Geschäftsprozesse zwischen Händlern und Produzenten fälschungssicher in digitalen Verträgen erfasst sowie die notwendigen Zahlungsvorgänge abgewickelt werden. Damit will Wirecard seinem selbst erstellten Image als "internationaler Innovationsführer digitaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...