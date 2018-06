Saudi Aramco könnte bereits 2019 an die Börse gehen. Es wäre der weltweit größte Gang aufs Parkett. Zuvor müssen jedoch noch einige Probleme gelöst werden.

Zu spontanen Auftritten vor der versammelten Ölbranche lässt sich Saudi-Arabiens Ölminister Khalid Al-Falih eigentlich nicht hinreißen. Umso größer war das Erstaunen, als sich der mächtigste Minister in der Organisation erdölfördernder Staaten (Opec) zu einem außerplanmäßigen Auftritt entschloss.

Der frühere Manager des saudi-arabischen Erdölkonzerns Saudi Aramco enttäuschte die rund 500 Besucher in der Wiener Hofburg nicht. Er schloss einen Börsengang des Ölgiganten im kommenden Jahr nicht aus. "Es wäre schön, wenn wir es 2019 machen könnten", sagt Al-Falih am Mittwoch in der österreichischen Hauptstadt und ergänzte: "Wir wollen sicher sein, dass es die optimale Entscheidung für das Königreich sein wird."

Aramco ist der mit Abstand größte Ölkonzern der Welt. Er kontrolliert rund zehn Prozent der gesamten Ölförderung rund um den Erdball. Der Gang aufs Parkett soll ein Volumen von rund 100 Milliarden US-Dollar (81 Milliarden Euro) haben und wäre damit der mit Abstand größte Börsengang der Welt. Noch liegt der chinesische Handels- und Kommunikationskonzern Alibaba auf dem ersten Platz - mit seinem 25-Milliarden-Dollar-Börsengang aus dem Jahr 2014.

Das wird sich bald mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern, denn "Saudi Aramco wird an die Börse gehen", stellte Al-Falih klar. Es stehe sehr viel auf dem Spiel und sei nicht so unkompliziert wie gehofft. "Saudi Aramco wird ein bedeutender Ölproduzent bis in das nächste Jahrhundert sein", ist sich der Ölminister sicher.

Auf dem Weg an die Börse gibt es für Aramco eine ...

