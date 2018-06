Läuft derzeit nicht gerade rund beim Autokonzern Daimler: Seit Tagen schlägt der drohende Handelskonflikt zwischen den USA und China auf die Stimmung. Und dann auch noch der lange und immer länger werdende Schatten der Dieselaffäre: Wegen des Vorwurfs einer unzulässigen Abgastechnik muss der Konzern europaweit 774.000 Fahrzeuge zurückrufen - darunter 238.000 in Deutschland. Das dürfte teuer werden. Vom Imageschaden ganz zu schweigen, denn so richtig glücklich agiert der Autokonzern in dieser ... (Claudia Wallendorf)

