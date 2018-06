Die Allianz will einem Bericht zufolge Tausende Stellen streichen. Doch der Versicherer bezeichnet die Zahl als "aus der Luft gegriffen".

Die Allianz plant kein großes Stellenabbau-Programm in Deutschland. Die Zahl von mindestens 5000 Arbeitsplätzen, die nach einem Bericht des "Manager Magazin" in den kommenden Jahren wegfallen sollen, sei "völlig aus der Luft gegriffen" und falsch, sagte ein Sprecher von Allianz Deutschland am Donnerstag in Unterföhring bei München.

Das Wirtschaftsmagazin hatte unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, Deutschland-Chef Klaus Peter Röhler solle die Kürzungen mit freiwilligen Vereinbarungen und ohne offizielles Restrukturierungsprogramm umsetzen. Für die Deutschland-Tochter von Europas größtem Versicherer arbeiten zurzeit rund 26.000 Menschen.

