Gewinnwarnung und einen Vorstand geschasst: Post-Chef Frank Appel über die Probleme im Paketgeschäft, schlechte Verträge mit Onlinehändlern und das Interesse der Autohersteller am StreetScooter.

WirtschaftsWoche: Herr Appel, wie fühlt es sich an, der viertschlechteste Dax-Konzern zu sein?Frank Appel: Ich fühle mich nicht als Viertletzter? Wieso?

Ihre Aktie ist seit Jahresanfang um 25 Prozent gesunken. Damit spielen Sie in der Liga von Commerzbank und Deutsche Bank.Es gibt immer Phasen mit kurzfristigen Kursrückschlägen. Entscheidend ist die langfristige Entwicklung. Hier sind wir auf sehr gutem Weg. Stand heute hat unser Kurs trotz des kürzlichen Rückgangs in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent zugelegt. Und genauso wichtig: Das Unternehmen wächst - und zwar nachhaltig. Ich mache mir daher überhaupt keine Sorgen über die langfristigen Perspektiven.

Ihre Investoren glauben offenbar nicht mehr an die Börsenstory. Sie haben Mitte Juni eine Gewinnwarnung gegeben. Ausgerechnet im boomenden Paketgeschäft müssen Sie aufräumen.Ich kann die Aktionäre beruhigen. Die Post hat keine fundamentalen Probleme. Wir müssen die Kosten stärker in den Blick nehmen und mehr ins operative Geschäft investieren. Aber das sind nur Fragen zweiter Ordnung. Wir haben keine grundsätzlichen Probleme etwa bei der Wettbewerbsfähigkeit. Im Gegenteil: Wir sind im Paketgeschäft in all den Jahren stärker gewachsen als die Konkurrenz.

Warum dauerte es so lange, Probleme zu erkennen? Die Zahlen im März waren besorgniserregend.Damals hatten wir noch keinen Anlass für eine Gewinnwarnung. Ich bin weiterhin davon ausgegangen, dass wir die Ziele für 2018 noch erreichen können. Wir haben aber deutlich gesagt, dass wir vor Herausforderungen stehen. Es gab damals nur erste Anzeichen, dass die Overhead-Kosten zu hoch sind.Haben Sie zu lange Brief- und Paketvorstand Jürgen Gerdes vertraut, der die Post verlassen musste?Herr Gerdes hat zehn Jahre lang hervorragende Arbeit gemacht. Kaum einer hatte es anfangs für möglich gehalten, dass sein Bereich heute eine Milliarde Euro Gewinn zum Ergebnis beiträgt. Es gab keinen Grund, ihm nicht zu vertrauen. Natürlich waren wir auch mal unterschiedlicher Meinung. Aber daraus ergab sich nie ein Vertrauensverlust.

Offenbar haben Sie sich von der StreetScooter-Story blenden lassen und das Kerngeschäft vergessen.Herr Gerdes ist der unternehmerische Vater des StreetScooter. Und unser Elektro-Lkw ist wirklich ein interessanter Showcase für nachhaltige Logistik. Aber wir müssen den Fokus jetzt wieder stärker auf das Deutschlandgeschäft richten. Deshalb haben wir vor einigen Wochen das Ressort abgetrennt. Der StreetScooter ist nicht mehr Teil des Paketgeschäfts.

Werden Ihre Pakete jetzt teurer?Wir müssen in der Tat darüber nachdenken, wie wir den Gewinn pro Paket steigern. Wir reden hier aber nicht über eine generelle Preiserhöhung, sondern wir werden uns die Verträge mit unseren Kunden sehr genau angucken und prüfen, ob unsere Annahmen bei Vertragsabschluss wie Volumenzusagen, Gewichte und Sendungsgrößen eingetroffen sind.Was heißt das? Wollen Sie Amazon drohen?Das Thema ist genereller. Wir haben bei unseren Kunden unsere Vertragsvereinbarungen nicht konsequent genug durchgesetzt oder waren zu kulant. Wir vereinbaren mit Kunden zum Beispiel einen Rabatt ab einer Menge von 10.000 Paketen. Wenn dieser aber nur 7000 Pakete liefert, dann müssen wir darüber reden, dass er diesen Rabatt möglicherweise nicht verdient. Wir müssen solche Preismodelle konsequenter durchsetzen. Außerdem haben wir keine Zuschläge vereinbart, wenn etwa die Treibstoffpreise und Transportkosten steigen. So was ist im Speditionsgeschäft üblich. Wir prüfen derzeit, ob wir so etwas auch im Paketgeschäft einführen.

Sie haben also die Verträge zu schlecht verhandelt.Nein. Aber wir haben uns zu sehr auf unser Mengenwachstum konzentriert. Dabei ist unsere Produktivität in der Vergangenheit nicht in dem Maße gestiegen, wie wir zusätzliche Pakete verteilt haben. Deshalb investieren wir jetzt bis zu 150 Millionen Euro in die Verbesserung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...