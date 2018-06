(shareribs.com) Chicago 22.06.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Die Sojabohnen verloren erneut, während sich Weizen etwas stabilisieren konnte. Die Exportverkäufe gingen in der letzten Woche zurück. Im elektronischen Handel kann sich Juli-Mais um 2,25 Cents auf 3,5925 USD/Scheffel verbessern. Entspannung kam für die Agrarrohstoffe am Donnerstag ...

