Giovanni P. hat zugegeben, am Abgasbetrug bei Audi mitgewirkt zu haben. Er hat auch ehemalige Kollegen belastet, darunter Rupert Stadler. Dennoch erhält P. jetzt eine Millionen-Abfindung - inklusive Schweigeklausel.

Giovanni P. dürfte in Ingolstadt wohl nicht mehr so gut gelitten sein. Früher war das anders. Da leitete der Ingenieur noch die Dieselmotorenentwicklung bei Audi - und war in dieser Position voll über die Abgas-Manipulationssoftware im Bilde. Und er schwieg jahrelang.

Dieses Schweigen hat P. gebrochen. Ausgerechnet gegenüber der Staatsanwaltschaft, die ihn Mitte 2017 in Untersuchungshaft nahm. In monatelangen Vernehmungen packte der Ingenieur aus und gab den Ermittlern die Hinweise, die sie haben wollten. Sie brachten Licht ins Abgas-Dunkel. Und vor allem führten sie weiter nach oben. Zunächst zu Wolfgang Hatz, früher Leiter der Audi-Aggregate-Entwicklung und inzwischen Porsche-Entwicklungsvorstand. Hatz sitzt seit Ende September 2017 in U-Haft. Anwälte von Hatz weisen die Vorwürfe zurück, ihr Mandant habe von Manipulationen ...

